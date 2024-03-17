Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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В России заявили о 35 сбитых дронов за ночь
Россия утверждает, что за ночь сбила 35 украинских беспилотников над различными регионами, включая Москву, Белгород, Калугу, Орел, Ростов, Ярославль, Краснодар и Курск.
17 марта: День мобилизационного работника в Украине, Прощеное воскресенье
Сегодня, 17 марта, в Украине свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Bloomberg: ЕС должен сократить импорт российского СПГ в этом году
ЕС усиливает давление на импортеров с целью существенного сокращения закупок российского сжиженного природного газа в этом году, чтобы подорвать финансирование российской армии и перераспределить поставки.
WSJ: США расследуют роль Facebook и Instagram в продаже наркотиков
Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, находится под следствием федеральных органов власти США в связи с потенциальной ролью платформ в содействии нелегальной продаже и распространению наркотиков.
Родители украинской журналистки Кувшиновой, погибшей в 2022 году на Киевщине, подали иск в суд против Fox News
Родители украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая погибла в 2022 году во время подготовки репортажа для Fox News в Горенке под Киевом, подали иск против американской телекомпании за халатность и искажение обстоятельств ее смерти.
В Мариуполе на "выборы путина" сгоняют рабочих из России - городской совет
В Мариуполь свозят российских строителей для голосования на псевдопрезидентских выборах, организованных российскими оккупантами с целью легитимизировать свою власть и продемонстрировать высокую явку избирателей, в то время как мариупольцы игнорируют избирательный фарс.
Украина столкнулась с кризисом боеприпасов из-за сокращения ракет ПВО
Украина сталкивается с острой нехваткой боеприпасов, что грозит неспособностью защитить города от российских ракетных атак до конца месяца.
Хунта Нигера разорвала военное соглашение с США
Хунта Нигера разорвала соглашение о военном сотрудничестве с США, прекратив присутствие американских военных и работу американской базы беспилотников в стране.
Турция сделала заявление по случаю 10 годовщины незаконного референдума в Крыму
Турция подтверждает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией в Украине по результатам нелегитимного референдума в 2014 году, подчеркивая свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре
Египет: В воскресенье в Катаре возобновятся переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, причем ХАМАС предлагает трехэтапный план, предусматривающий обмен пленными, вывод израильских войск и снятие блокады Газы в обмен на постоянное прекращение огня.