На белгородщине "хлопок": в рф заявляют об "уничтожении" 15 ракет

В российской белгородской области снова раздаются звуки взрывов. В минобороны рф уже заявили о якобы "уничтожении" 15 реактивных снарядов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным Telegram-канала Baza, громко в самом белгороде, также очевидцы сообщают о повреждениях в поселке Разумное под городом. шебекино также под обстрелом - очевидцы публикуют в соцсетях видео пожара в районе производства "Гофротара".

"В белгороде и белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или другое безопасное место", - написал губернатор Гладков.

Добавим

В то же время, в минобороны рф заявляют, что около 17.00 была попытка "нанести удар из РСЗО RM-70 Vampire, средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью".

Ранее Легион "Свобода России" анонсировал масштабные удары по военным объектам в белгороде и призвал "всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно уйти в укрытие".