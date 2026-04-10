В россии заявили, что пасхальное перемирие не будет продлено

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия не хочет перемирия, а хочет "устойчивого, прочного" мира, а потому все зависит от Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом песков заявил в комментарии росСМИ, передает УНН.

Оно (перемирие) носит гуманитарный характер. Это праздник для нашей страны. Также для Украины, для украинцев, украинского народа. Поэтому оно носит гуманитарный характер. Это во-первых. Во-вторых, как мы неоднократно говорили, как говорил президент путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира. Прочного, устойчивого мира. Этот мир может наступить сегодня. Если Зеленский примет соответствующее решение - сказал песков.

российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца 12 апреля.