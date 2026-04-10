В россии заявили, что пасхальное перемирие не будет продлено
Киев • УНН
Представитель кремля заявил о стремлении к устойчивому миру вместо перемирия. По его словам, прекращение войны зависит от решения Владимира Зеленского.
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия не хочет перемирия, а хочет "устойчивого, прочного" мира, а потому все зависит от Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом песков заявил в комментарии росСМИ, передает УНН.
Оно (перемирие) носит гуманитарный характер. Это праздник для нашей страны. Также для Украины, для украинцев, украинского народа. Поэтому оно носит гуманитарный характер. Это во-первых. Во-вторых, как мы неоднократно говорили, как говорил президент путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира. Прочного, устойчивого мира. Этот мир может наступить сегодня. Если Зеленский примет соответствующее решение
российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца 12 апреля.