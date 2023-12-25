В россии возбудили дело против примадонны Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина за их высказывания о войне в Украине

МВД проверяло певицу Аллу Пугачёву и её супруга-артиста Максима Галкина по статьям о военных "фейках" и "дискредитации" армии. Об этом пишут росСМИ, передаёт УНН.

Детали

В руки российских журналистов попала информационная справка к закрытому докладу Следственного комитета по делу Пугачёвой.

Согласно этому документу в 2022 году главное управление МВД москвы проверяло певицу Аллу Пугачёву по статьям о "фейках" (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и "дискредитации" армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

РосСМИ утверждают, что материалы проверки примадонны поступили в главное следственное управление СК 2 декабря 2022 года. О каких постах или высказываниях певицы шла речь, неизвестно, отмечается лишь, что она разместила в интернете "заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил российской Федерации".

Следственный комитет провёл свою проверку и вернул материалы в МВД 30 января 2023 года. Затем 12 марта 2023 года докладная по этой проверке была передана в СК. Дальнейшая судьба этих материалов неизвестна.

В документах, имеющихся в распоряжении журналистов, говорится, что проверка по статье о "фейках" проводилась в МВД и в отношении мужа Пугачёвой – Максима Галкина.

Артисту-юмористу вменяли вину за публикацию видео, в котором он распространил "заведомо ложную информацию" о том, российская армия "направила боевые реактивные снаряды в заселенный людьми дом в Одессе, вследствие чего умерли люди". Также Галкин, как говорится в справке СК, раскритиковал действия правительства и вооруженных сил россии. Журналисты утверждают, что материалы проверки Галкина 3 августа 2022 года вернули в ГУ МВД россии по москве. Было ли по ним принято какое-то решение, как и по делу Пугачовой – российским журналистам неизвестно.

Дополнительно

В сентябре 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах писало, что Пугачёву попросили проверить на предмет дискредитации российской армии. Сообщалось, что заявление поступило в полицию Звенигорода, его написала гражданка россии, однако была ли начата проверка, не уточнялось.

О возбуждении дела в отношении Галкина в июле 2022 года сообщал российский депутат Роман Худяков. Он писал, что юмориста могут арестовать в Турции и экстрадировать в россию. Официально эта информация не подтверждалась.