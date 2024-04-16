В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  41842 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  119057 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  133091 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135280 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122949 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102840 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203472 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195667 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195043 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189683 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

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12 апреля 2024, 06:00  •  338508 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

Крылатая ракета воздушного базирования Х-101, выпущенная россией по Украине, вышла из строя и упала в поле в волгоградской области рф.

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В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

Лубинец о законопроекте об усилении мобилизации: принципиальные замечания комитет учел

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект об усилении мобилизации, который был принят после учета его принципиальных замечаний, является оптимальным вариантом для увеличения количества граждан в Вооруженных силах Украины во время тяжелых боев на фронте.

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Лубинец о законопроекте об усилении мобилизации: принципиальные замечания комитет учел

Более 12 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Сумщины

Более 12 000 человек, в том числе 1 777 детей, были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Сумской области из-за российских атак.

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Более 12 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Сумщины

Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Польские протестующие прекратили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной, позволив нормальное движение грузовиков в обоих направлениях.

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Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Армия рф ударила по трем громадам в Сумской области - ОВА

Российские войска обстреляли из систем залпового огня три громады в Сумской области Украины.

Война •   •  8811 просмотра
Армия рф ударила по трем громадам в Сумской области - ОВА

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

россия намеренно нагнетает панику, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, но, по данным украинской разведки, ситуация радикально не изменилась по сравнению с последними периодами.

Война •   •  41842 просмотра
Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов умер 16 апреля, сообщается на странице братьев Капрановых.

Криминал и ЧП •   •  10466 просмотра
Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии

россия перебрасывает некоторые подразделения с Лиманского направления для усиления наступления в направлении Часового Яра в Донецкой области, в то время как украинские силы прилагают все усилия, чтобы удержать все участки и не допустить флангового удара по Часовому Яру.

Война •   •  10234 просмотра
Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии

Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича - горсовет Львова

Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича, сообщил горсовет Львова.

политика •   •  10753 просмотра
Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича - горсовет Львова

Украина стремится углубить сотрудничество с датскими производителями машин для разминирования - Минэкономики

Украина стремится углубить сотрудничество с датской компанией Hydrema по производству оборудования для разминирования с целью ускорения темпов гуманитарного разминирования украинских земель.

Война •   •  9699 просмотра
Украина стремится углубить сотрудничество с датскими производителями машин для разминирования - Минэкономики