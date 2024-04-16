В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

В волгоградской области рф упала выпущенная по Украине крылатая ракета авиационного базирования Х-101. Об этом сообщает "Милитарный", пишет УНН.

Обломки ракеты обнаружили в поле в еланском районе волгоградской области рф.

Как пишет издание, вероятно, после пуска с российского бомбардировщика-ракетоносца Х-101, пролетев некоторое время, упала и развалилась на несколько частей.

Отмечается, что причина падения неизвестна. На корпусе ракеты не видно следов от поражения ПВО, что может свидетельствовать о том, что ракета была неисправной или получила повреждения во время или сразу после пуска.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что российские ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Это, прежде всего, связано с техническими аспектами, недостатками в производстве, проблемами с поставками электронных компонентов или низким качеством материалов.

По его словам, исследования частей и обломков российских ракет свидетельствуют об отсутствии стандартного набора компонентов в одинаковом типе оружия.

"Фактически это означает, что они не имеют возможности изготавливать оружие конвейером, а каждая отдельная единица компонуется из имеющихся материалов. На замену одному компоненту из системы управления, например единому чипу, который отвечает за определенную функцию, приходит сборка из нескольких элементов, собранная едва ли не ручным способом. Она должна обеспечивать ту же самую функцию, однако на практике оно менее качественное. В каждом отдельном объекте, который поступает на экспертизу, эта компоновка разная, подобранная из того, что они имеют в наличии. Соответственно эти сборки менее качественные, оружие теряет свою эффективность, однако не перестает быть опасным", - отметил Рувин.