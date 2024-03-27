В россии снова была атакована новочеркасская ГРЭС - росСМИ

25 марта возле новочеркасской ГРЭС, что в ростовской области рф, были обнаружены обломки двух баллистических ракет якобы сбитых российской системой ПВО. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как сообщается, обломки от ракет нашли в 500 метрах от новочеркасской ГРЭС. По данным росСМИ, повреждений и пострадавших нет.

Напомним

24 марта новочеркасскую ГРЭС атаковали сразу 11 БПЛА. После атаки два энергоблока выключились, один из энергоблоков был поврежден.

25 марта в обед в новочеркасске снова раздались громкие взрывы.

В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ