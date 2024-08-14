В россии продлили временный запрет на экспорт бензина

Правительство россии продлило временный запрет на экспорт бензина, он будет действовать до конца 2024 года. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Как отмечается, решение принято для "поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ".

Ограничение не будет распространяться:

на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в частности со странами ЕАЭС;

горючее, которое вывозят граждане для личного пользования;

топливо, которое вывозят для оказания международной гуманитарной помощи.

Напомним

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам рф в начале 2024 года в россии обвалилось производство бензина.

Первый раз ограничения экспорта нефтепродуктов ввели осенью 2023 года, когда власти и нефтяники не смогли урегулировать топливный кризис.

Второй запрет на экспорт бензина был введен 1 марта 2024 года, когда резко шли вверх биржевые цены на бензин.