В россии взорвали железную дорогу сообщением псков - санкт-петербург

Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома
14:07 • 11944 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 20267 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
12:57 • 14956 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 18842 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 21465 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 21402 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 20418 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19165 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17426 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым
Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
В россии взорвали железную дорогу сообщением псков - санкт-петербург

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Ночью 21 октября взорваны железнодорожные пути на перегоне псков-санкт-петербург, используемом для военной логистики. Взрыв вызвал частичное возгорание грузового поезда и остановил движение по железнодорожным путям, что негативно повлияет на снабжение оккупационной армии рф.

В россии взорвали железную дорогу сообщением псков - санкт-петербург

Ночью 21 октября произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения псков - санкт-петербург, которое используется для военной логистики врага. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники в украинской разведке, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.

Реагируя на чрезвычайное происшествие, на место сразу отправились специальные службы государства-агрессора. По уже сложившейся традиции, мобильный интернет в районе инцидента не работал.

В результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям противника остановлено, что негативным образом повлияет на снабжение оккупационной армии рф

- сообщил источник в разведке.

Напомним

В рф, в результате комбинированной атаки повреждено дорожное полотно, уничтожено 15 топливных цистерн на перегоне, а также - ликвидировано двух представителей вооруженных сил оккупанта.

Павел Башинский

