В россии взорвали железную дорогу сообщением псков - санкт-петербург

Ночью 21 октября произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения псков - санкт-петербург, которое используется для военной логистики врага. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Как сообщают источники в украинской разведке, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.

Реагируя на чрезвычайное происшествие, на место сразу отправились специальные службы государства-агрессора. По уже сложившейся традиции, мобильный интернет в районе инцидента не работал.

В результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям противника остановлено, что негативным образом повлияет на снабжение оккупационной армии рф