В россии взорвали железную дорогу сообщением псков - санкт-петербург
Киев • УНН
Ночью 21 октября взорваны железнодорожные пути на перегоне псков-санкт-петербург, используемом для военной логистики. Взрыв вызвал частичное возгорание грузового поезда и остановил движение по железнодорожным путям, что негативно повлияет на снабжение оккупационной армии рф.
Ночью 21 октября произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения псков - санкт-петербург, которое используется для военной логистики врага. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщают источники в украинской разведке, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.
Реагируя на чрезвычайное происшествие, на место сразу отправились специальные службы государства-агрессора. По уже сложившейся традиции, мобильный интернет в районе инцидента не работал.
В результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям противника остановлено, что негативным образом повлияет на снабжение оккупационной армии рф
Напомним
В рф, в результате комбинированной атаки повреждено дорожное полотно, уничтожено 15 топливных цистерн на перегоне, а также - ликвидировано двух представителей вооруженных сил оккупанта.