На росії підірвали залізницю сполученням псков - санкт-петербург

Вночі 21 жовтня відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення псков - санкт-петербург, яке використовується для військової логістики ворога. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. За вже сформованою традицією, мобільний інтернет в районі інциденту не працював.

Внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинено, що негативним чином вплине на постачання окупаційноі армії рф