На росії підірвали залізницю сполученням псков - санкт-петербург
Київ • УНН
Вночі 21 жовтня підірвано залізничні колії на перегоні псков-санкт-петербург, що використовується для військової логістики. Вибух спричинив часткове загоряння вантажного потягу та зупинив рух залізничними шляхами, що негативно вплине на постачання окупаційної армії рф.
Деталі
Як повідомляють джерела в українській розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.
Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. За вже сформованою традицією, мобільний інтернет в районі інциденту не працював.
Внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинено, що негативним чином вплине на постачання окупаційноі армії рф
Нагадаємо
У рф, в результаті комбінованої атаки пошкоджено дорожнє полотно, знищено 15 паливних цистерн на перегоні, а також - ліквідовано двох представників збройних сил окупанта.