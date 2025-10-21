На росії підірвали залізницю сполученням псков - санкт-петербург

$41.760.03
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого дому
14:07 • 12840 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 20974 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
12:57 • 15335 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 19147 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Підвищує ризик раку: у ЄС можуть заборонити етанол в антисептиках через канцерогенну небезпеку
21 жовтня, 07:07
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім
21 жовтня, 07:50
Скандал у королівській родині: принц Ендрю не платив оренду 22 роки, живучи у 30-кімнатному особняку
21 жовтня, 07:55
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК
11:05
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
12:00
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 20968 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 37673 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
21 жовтня, 06:03
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками
20 жовтня, 15:48
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:22
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Блогери
Марко Рубіо
Ян Ліпавський
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Університет культури
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
12:00
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
21 жовтня, 05:58
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем
20 жовтня, 15:55
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
19 жовтня, 04:31
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
18 жовтня, 06:19
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення
Золото

На росії підірвали залізницю сполученням псков - санкт-петербург

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Вночі 21 жовтня підірвано залізничні колії на перегоні псков-санкт-петербург, що використовується для військової логістики. Вибух спричинив часткове загоряння вантажного потягу та зупинив рух залізничними шляхами, що негативно вплине на постачання окупаційної армії рф.

На росії підірвали залізницю сполученням псков - санкт-петербург

Вночі 21 жовтня відбувся підрив залізничних колій на одному з перегонів залізничного сполучення псков - санкт-петербург, яке використовується для військової логістики ворога. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в українській розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. За вже сформованою традицією, мобільний інтернет в районі інциденту не працював.

Внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинено, що негативним чином вплине на постачання окупаційноі армії рф

- повідомило джерело в розвідці.

Нагадаємо

У рф, в результаті комбінованої атаки пошкоджено дорожнє полотно, знищено 15 паливних цистерн на перегоні, а також - ліквідовано двох представників збройних сил окупанта.

Павло Башинський

Новини Світу
Війна в Україні