В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ

В ростовской области четыре дрона атаковали новошахтинский НПЗ в ночь на 12 апреля. Один из БПЛА упал на территорию завода. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Об уничтожении 4 БПЛА в новошахтинске ростовской области сегодня ночью, 12 апреля, отчитался глава региона василий голубев. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет. Какой именно объект был атакован, губернатор не уточнил.

Как сообщают источники ASTRA в экстренных службах региона, все четыре БПЛА атаковали новошахтинский завод нефтепродуктов. Один из сбитых дронов упал на территорию завода.

Дополнение

В российском минобороны заявляли, что в ночь на 12 апреля было уничтожено пять беспилотников над территорией рф. Они были сбиты в небе ростовской и белгородской областей.