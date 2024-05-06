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В россии не исключают увеличения ракетного арсенала на фоне конфронтации с Западом
В россии могут рассматривать возможность увеличить свой ракетный арсенал для сдерживания Запада на фоне открытой конфронтации и ухудшения отношений, вызванных ее вторжением в Украину.
Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко
Закон о мобилизации может внести некоторые изменения в правила пересечения государственной границы для отдельных категорий лиц, но, по словам представителя Государственной пограничной службы, радикальных изменений не предвидится.
Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
В Украине стартует программа компенсации работодателям до 106 000 гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I или II группы.
Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию
В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение за беременностью, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ.
"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву
Ряд стран ЕС, среди которых Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию" президента россии владимира путина 7 мая.
Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф
Экспорт российской нефти в апреле 2024 года упал до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19 из-за атак беспилотников со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня
Министерство обороны Украины планирует в начале июня запустить электронный кабинет военнообязанных, который позволит гражданам получить доступ к информации о своем воинском учете.
В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран
Масштабные военные учения "Весенний шторм" с участием около 14 000 участников из 15 стран пройдут на западе Эстонии и ее островах с 6 по 17 мая.
Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре
За прошлую неделю противник осуществил 57 обстрелов 13 населенных пунктов Черниговской области, в том числе 1 ракетный удар, 14 авиаударов и 8 ударов беспилотников, вызвав 333 взрыва и пожара на объектах гражданской инфраструктуры.
Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления
Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, сектор Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.