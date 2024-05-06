В россии ведутся разговоры об увеличении ракетного арсенала для сдерживания Запада, поскольку москва сейчас находится в открытой конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками. Как пишет Reuters, об этом заявил российский дипломат, передает УНН.

Детали

По словам российских и американских дипломатов, вторжение россии Украину в 2022 году повлекло худший разрыв в отношениях между россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

россия нарастила производство оружия и, по прогнозам Соединенных Штатов, в этом году изготовит больше артиллерии, чем все 32 члена НАТО вместе взятые.

Reuters цитирует российского посла по особым поручениям григория машкова, который сказал, что россия сейчас находится на стадии "открытого противостояния, которое, я надеюсь, не приведет к прямому вооруженному конфликту". Он добавил, что россии необходимо продолжать "наращивать ракетный арсенал".

Также он сказал, что россии нужно делать больше, чем она делает сейчас, учитывая, по его словам, растущую угрозу со стороны Запада и технологический прогресс в большинстве типов ракет, от тактических до межконтинентальных.

Добавим

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2024 году россия планирует потратить 7,1% своего валового внутреннего продукта на военные нужды, или более трети всех государственных расходов.

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