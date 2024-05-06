В росії не виключають збільшення ракетного арсеналу на тлі конфронтації із Заходом
Київ • УНН
В росії можуть розглядати можливість збільшити свій ракетний арсенал для стримування Заходу на тлі відкритої конфронтації і погіршення відносин, викликаних її вторгненням в Україну.
В росії ведуться рохмови про збільшення ракетного арсеналу для стримування Заходу, оскільки москва зараз перебуває у відкритій конфронтації зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Як пише Reuters, про це заявив російський дипломат, передає УНН.
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За словами російських і американських дипломатів, вторгнення росії Україну в 2022 році спричинило найгірший розрив у відносинах між росією і Заходом з часів Карибської кризи 1962 року.
росія наростила виробництво зброї і, за прогнозами Сполучених Штатів, цього року виготовить більше артилерії, ніж усі 32 члени НАТО разом узяті.
Reuters цитує російського посла з особливих доручень григорій машкова, який сказав, що росія зараз знаходиться на стадії "відкритого протистояння, яке, я сподіваюся, не призведе до прямого збройного конфлікту". Він додав, що росії необхідно продовжувати "нарощувати ракетний арсенал".
Також він сказав, що росії потрібно робити більше, ніж вона робить зараз, враховуючи, за його словами, зростаючу загрозу з боку Заходу і технологічний прогрес у більшості типів ракет, від тактичних до міжконтинентальних.
Додамо
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у 2024 році росія планує витратити 7,1% свого валового внутрішнього продукту на військові потреби, або понад третину всіх державних витрат.
"Проблеми з виготовленням ракет": Євлаш розповів, чому знизилася інтенсивність застосування "Калібрів"03.05.24, 11:18 • 17280 переглядiв