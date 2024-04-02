В россии назначили нового командующего черноморским флотом

Командующим черноморского флота рф назначили вице-адмирала сергея пинчука. Соответствующий указ написал президент рф владимир путин, пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, министр обороны рф сергей шойгу на совещании ведомства сообщил о том, что путин подписал указ о назначении сергея пинчука командующим черноморским флотом.

Кроме того, шойгу заявил, что адмирал александр моисеев и вице-адмирал константин кабанцов, которые ранее временно исполняли обязанности, официально стали главкомом вмф и командующим северным флотом соответственно.

Напомним

В феврале "z-военкоры" массово писали об отставке командующего черноморского флота виктора соколова из-за потери около 20% от численности флота.