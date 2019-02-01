В российской колонии рецидивисты устроили бунт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Саратовской области России произошла акция неповиновения в колонии с 800 заключенными. Об этом сообщает УФСИН России по Саратовской области, передаёт УНН.
"В исправительной колонии №7 для особо опасных преступников рецидивистов произошёл конфликт между двумя группами осужденных", - говорится в сообщении.
В колонии особого режима, где содержатся около 800 человек (из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 за растление малолетних, остальные за другие особо тяжкие преступления), часть осужденных не подчинились требованиям сотрудников учреждения.
В результате конфликта, который случился между осужденными, была повреждена мебель и прочее имущество.
Как сообщал УНН, во время бунта в колонии на севере Таджикистана погибли 47 заключенных.