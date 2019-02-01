В російській колонії рецидивісти влаштували бунт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Саратовській області Росії сталась акція непокори в колонії з 800 ув'язненими. Про це повідомляє УФСВП Росії по Саратовської області, передає УНН.
"У виправній колонії №7 для особливо небезпечних злочинців рецидивістів стався конфлікт між двома групами засуджених", - йдеться в повідомленні.
У колонії особливого режиму, де утримуються близько 800 осіб (з них понад 100 осіб засуджено за вбивства, 14 за розтління малолітніх, інші за інші особливо тяжкі злочини), частина засуджених не підкорилась вимогам співробітників установи.
В результаті конфлікту, який стався між засудженими, були пошкоджені меблі та інше майно.
Як повідомляв УНН, під час бунту в колонії на півночі Таджикистану загинули 47 ув'язнених.