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В россии намекнули, что командующий чф рф не умер после поражения штаба флота

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Минобороны россии публиковало кадры совещания, на котором якобы присутствовал командующий черноморского флота рф виктор соколов, о гибели которого ранее сообщали Силы спецопераций Украины, пишет УНН.

Детали

Командующий черноморским флотом рф якобы присутствовал на коллегии минобороны россии. виктор соколов появился на фото с заседания, которое опубликовало российское ведомство в Telegram.

На фото можно видеть дату совещания — 26 сентября.

Дополнение

В ССО дали разъяснение информации об уничтожении командующего чф рф.

"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий чф рф. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - говорится в сообщении ССО в Telegram.

Напомним

25 сентября Силы спецопераций ВСУ предоставили обновленную информацию о потерях врага в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК «Минск» и штаба чф рф, указав, в частности, что после поражения штаба черноморского флота рф погибло 34 офицера, среди них командующий чф рф.

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