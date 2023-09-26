В росії натякнули, що командувач чф рф не помер після ураження штабу флоту. У ССО перевіряють інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міноборони росії публікувало кадри наради, на якій нібито був присутній командувач Чорноморського флоту рф віктор соколов, про загибель якого раніше повідомляли українські військові. Сили спецоперацій ЗСУ наразі уточнюють інформацію, повідомляє УНН.
Деталі
Командувач чорноморським флотом рф ніби був присутній на колегії міноборони росії. віктор соколов з'явився на фото із засідання, яке опублікувало російське відомство в Telegram.
На фото можна бачити дату наради — 26 вересня.
Речник кремля дмитро пєсков на запитання про чутки про нібито загибель командувача чорноморського флоту заявив, що від Міноборони не було жодної інформації.
Доповнення
У ССО дали розʼяснення інформації стосовно знищення командувача чф рф.
"Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чф рф. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - йдеться у повідомленні ССО у Telegram.
Нагадаємо
25 вересня Сили спецоперацій ЗСУ надали оновлену інформацію щодо втрат ворога в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу чф рф, вказавши, зокрема, що після ураження штабу чорноморського флот рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф.