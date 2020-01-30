В работе Instagram произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. О проблемах в работе социальной сети Instagram сообщали в среду в ряде стран мира, в том числе в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
Проблемы в работе Instagram наблюдались с 20:33 до 21:30 по киевскому времени.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, а также во многих странах Европы.
В Украине на проблемы с соцсетью жаловались в Киеве, Виннице, Харькове и Луцке.
Пользователи испытывали проблемы с просмотром ленты новостей (около 52%), 31% не могли смотреть сториз, еще порядка 15% жаловались на невозможность опубликовать пост.