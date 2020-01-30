В роботі Instagram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Про проблеми в роботі соціальної мережі Instagram повідомляли в середу в низцы країн світу, в тому числі в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на сервіс Downdetector.
Проблеми в роботі Instagram спостерігалися з 20:33 до 21:30 за київським часом.
Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржалися в США, а також у багатьох країнах Європи.
В Україні на проблеми з соцмережею скаржилися в Києві, Вінниці, Харкові та Луцьку.
Користувачі мали проблеми з переглядом стрічки новин (близько 52%), 31% не могли дивитися сторіз, ще близько 15% скаржилися на неможливість опублікувати пост.
Нагадаємо, Київ увійшов до топ-50 Instagram-міст світу.