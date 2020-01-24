Київ увійшов до топ-50 Instagram-міст світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Київ зайняв 33-є місце у рейтингу найбільш Instagram-них місць світу на 2020 рік, за версією видання Bigseventravel. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт видання.
"Ми розкриваємо найбільш Instagram-ні місця у світі на 2020 рік. Минулого року Австралія зайняла перше місце через свою природню красу та запаморочливі міста, та зберігає своє місце у 2020 році завдяки хвилі хештегів та глобальній увазі навколо недавніх пожеж. Вас здивують най-Instagram-ніші місця в світі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до переліку потрапили місця, де є широкі пляжі, старовинні пам'ятники, коктейль-бари та вуличне мистецтво. Це місця, де можна робити фотографії з подорожей, "якими хочеться поділитися з усіма знайомими".
"Кінцеві списки напрямків були визначені за допомогою комплексної системи підрахунку голосів, яка аналізує кількість хештегів у пунктах призначення, результати опитування аудиторії та голосування редакційної команди", - вказано у повідомленні.
Зокрема, на 50-му місці у списку Каїр, що в Єгипті, з пірамідами та музеями. На першому місці Сідней в Австралії. Багато туристів робило фото на підтримку країни, в якій є пляжі, кафе та розваги.
"33-є місце. Київ. України. Київ - столиця України, і місто, яке має таку велич і красу - від пам'ятника Батьківщині та 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який був центром політичного життя в Україні останнього десятиліття. 19 мільйонів хештегів зафіксували це в списку Instagrammable", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Київ обігнав у цьому рейтингу такі міста як Берлін, Будапешт, Копенгаген та Мілан.
Нагадаємо, молодий фотограф з Індії робить неймовірні макрознімки природи на свій смартфон, що вимагає немалого таланту та терпіння.