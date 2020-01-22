Видно навіть очі мурах: індійський хлопець робить незвичайні фото на смартфон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Молодий фотограф з Індії робить неймовірні макрознімки природи на свій смартфон, що вимагає немалого таланту та терпіння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bored Panda.
Так, 20-річний Сасі Кумар з Індії може сфотографувати падіння крапельки роси з квітки, як п’є мураха чи якого відтінку чорного очі у волохатого павука, і все це на телефон.
"Навіть коли ми на природі, легко забути, наскільки сповнений життя і краси навколишній світ, тому що велика його частина занадто мала, щоб бачити", - вважає фотограф.
Проте такі зйомки не для нетерплячих, адже вимагають великої концентрації, спостережливості та вмінь, у той самий час, ці навички зовсім не залежать від фототехніки. Кумар доводить, що такі світлини можна роботи на будь-яку камеру, адже, на його думку, "фото – це глибина почуттів, а не глибина різкості об’єктива".
Однак складнощів у процесі такої зйомки немало, адже такий маленький, і, водночас, дуже різноманітний світ, може змінитись в одну мить, у залежності від впливу вітру, руху та звуку.
Кумар вважає комах неймовірними, адже саме вони відображають красу природи.
"Фотографії призначені не тільки для лайків, вони можуть зобразити дивовижну історію. Перспектива - наше все", - стверджує фотограф.
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