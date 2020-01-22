Видно даже глаза муравьев: индийский парень делает необычные фото на смартфон

Так, 20-летний Саси Кумар с Индии может сфотографировать падения капельки росы с цветка, как пьет муравей или какого оттенка черные глаза у мохнатого паука, и все это на телефон.

"Даже когда мы на природе, легко забыть, насколько полон жизни и красоты окружающий мир, потому что большая его часть слишком мала, чтобы видеть", - считает фотограф.

Однако такие съемки не для нетерпеливых, ведь требуют большой концентрации, наблюдательности и умения, в то же время, эти навыки совершенно не зависят от фототехники. Кумар доказывает, что такие фотографии можно делать на любую камеру, ведь, по его мнению, "фото - это глубина чувств, а не глубина резкости объектива".

Однако сложностей в процессе такой съемки немало, ведь такой маленький, и одновременно очень разнообразен мир, может измениться в одно мгновение, в зависимости от воздействия ветра, движения и звука.

Кумар считает насекомых невероятными, ведь именно они отражают красоту природы.

"Фотографии предназначены не только для лайков, они могут изобразить удивительную историю. Перспектива - наше все", - утверждает фотограф.

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