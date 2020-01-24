Киев вошел в топ-50 Instagram-городов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Киев занял 33-е место в рейтинге самых Instagram-ных мест мира на 2020 год, по версии издания Bigseventravel. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт издания.
"Мы раскрываем наиболее Instagram-ные места в мире на 2020 год. В прошлом году Австралия заняла первое место из-за своей естественной красоты и головокружительных городов, и сохраняет свое место в 2020 году благодаря волне хештегов и глобального внимания вокруг недавних пожаров. Вас удивят самые Instagram-ные места в мире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в перечень попали города, где есть широкие пляжи, старинные памятники, коктейль-бары и уличное искусство. Это города, где можно делать фотографии из путешествий, "которыми хочется поделиться со всеми знакомыми".
"Конечные списки направлений были определены с помощью комплексной системы подсчета голосов, анализирует количество хештегов в пунктах назначения, результаты опроса аудитории и голосования редакционной команды", - указано в сообщении.
В частности, на 50-м месте в списке Каир в Египте, с пирамидами и музеями. На первом месте Сидней в Австралии. Многие туристы делали фото в поддержку страны, в которой есть пляжи, кафе и развлечения.
"33-е место. Киев. Украина. Киев - столица Украины, и город, который имеет такое величие и красоту - от памятника Родине и 18-метровой копии Эйфелевой башни до Майдана Независимости, который являлся центром политической жизни в Украине последнего десятилетия. 19 миллионов хештегов зафиксировали это в списке Instagrammable", - говорится в сообщении.
Отметим, Киев обогнал в этом рейтинге такие города как Берлин, Будапешт, Копенгаген и Милан.
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