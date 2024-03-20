В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT

Генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер считает, что Европе следует рассмотреть возможность создания собственного аналога "Железного купола", который создал Израиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

В издании отмечают, что сегодня столицы ЕС увеличивают военные расходы из-за роста опасений угрозы РФ континенту и стремятся устранить давние ограничения в существующих системах обороны.

Паппергер сказал, что противовоздушная оборона ближнего действия - это "то, что они хотят создать в Европе", указав на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы "Европейский небесный щит".

Я также считаю, что это хорошая идея - иметь европейское решение, подобное "Железному куполу" - сказал генеральный директор компании Rheinmetall.

Другой руководитель европейского оборонного ведомства заявил, что Европа уже имеет "все возможности для создания полноценных уровней противовоздушной обороны".

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Дополнение

Осенью 2022 года, более дюжины членов НАТО во главе с Германией запустили проект создания более совершенной европейской системы противовоздушной защиты "Европейский небесный щит".

По данным Spiegel, инициатива должна помочь устранить существующие пробелы в нынешней обороне европейского неба.

Предварительно кроме Германии в проекте участвуют еще 14 стран. Представители Великобритании, Словакии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Литвы, Нидерландов, Румынии и Словении прибыли на церемонию подписания в четверг утром. Кроме того, по словам дипломатов, Эстония также хочет присоединиться к инициативе.

Справочно

"Железный купол" - это передвижная всепогодная система противовоздушной обороны, которая дальность действия до 70 км и используется Израилем с 2011 года для перехвата ракет малой дальности.

Напомним

Издание Reuters, пишет что лидеры ЕС поддержат изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка, чтобы разрешить финансирование оборонных проектов для стимулирования европейского оборонного производства