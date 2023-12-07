В рф заявили, что на теле Кивы нашли два пулевых ранения

В ск рф заявили, что на теле ликвидированного бывшего народного депутата Ильи Кивы нашли два пулевых ранения, передает УНН.

На теле погибшего обнаружены два пулевых огнестрельных ранения - сообщили в ск рф.

С места происшествия изъяли две пистолетные гильзы и патрон, сообщил ск рф. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел гсу ск рф московской области.

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6 декабря тело Кивы нашли в коттеджном поселке в деревне супонево в подмосковье. По данным российского следствия, Кива гулял по территории прилегающего к поселку парка, когда неизвестный подошел к нему и выстрелил. Илья Кива скончался на месте.

Украинская разведка подтвердила смерть бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Как сообщают источники, ликвидация Кивы была спецоперацией СБУ.