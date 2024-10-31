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В рф возмутилась арестом ее имущества в Финляндии и вызвала посла

В рф возмутилась арестом ее имущества в Финляндии и вызвала посла

Киев  •  УНН

22:39 • 620 просмотра

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МИД рф вызвал финского посла из-за ареста российской недвижимости в Финляндии. россия требует отменить арест около 40 объектов и угрожает принять ответные меры.

Министерство иностранных дел России в среду, 30 октября, вызвало финского посла Марью Лиивала из-за ареста российских объектов недвижимости на территории Финляндии. Об этом сообщил российский МИД, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство России заявило финской дипломатке, что Хельсинки должны "пересмотреть в кратчайшие сроки нелегитимное решение" об аресте объектов недвижимости, иначе "российская сторона примет ответные меры".

Отдельно в рф возмутились тем, что финское внешнеполитическое ведомство оставило без реакции ноты российского посольства.

Напомним

В Финляндии арестовали российское имущество на десятки миллионов евро - недвижимость и акции, принадлежащие российскому государству. Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.

Арестованных объектов около сорока, и их общая стоимость превышает 35 млн евро.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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