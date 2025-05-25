В рф сообщают, что тула и тверь под атакой дронов
Киев • УНН
В тверской области сбили 5 беспилотников, возможно, атаковавших военный аэродром. В туле местные жители сообщают о взрывах.
В районе российского города тверь, вероятно, велась работа по беспилотникам. Также сообщается о сбитии нескольких БпЛА над тулой, пишет УНН.
Telegram-канала Astra со ссылкой на слова губернатора тверской области сообщил, что над территорией твери всего было сбито 5 БпЛА.
По некоторым данным дроны могли атаковать военный аэродром.
В Туле и области о взрывах сообщают местные жители
Ранее Astra, ссылаясь на слова губернатора тульской области сообщала:
"Четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Тульской областью.По предварительным данным пострадавших и разрушений нет". О последствиях новой атаки неизвестно.