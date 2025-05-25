В рф сообщают, что тула и тверь под атакой дронов

В районе российского города тверь, вероятно, велась работа по беспилотникам. Также сообщается о сбитии нескольких БпЛА над тулой, пишет УНН.

Telegram-канала Astra со ссылкой на слова губернатора тверской области сообщил, что над территорией твери всего было сбито 5 БпЛА.

По некоторым данным дроны могли атаковать военный аэродром.

В Туле и области о взрывах сообщают местные жители

Ранее Astra, ссылаясь на слова губернатора тульской области сообщала:

"Четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Тульской областью.По предварительным данным пострадавших и разрушений нет". О последствиях новой атаки неизвестно.