В рф повідомляють, що тула і тверь під атакою дронів
Київ • УНН
У тверській області збили 5 безпілотників, які, можливо, атакували військовий аеродром. У тулі місцеві жителі повідомляють про вибухи.
У районі російського міста тверь, ймовірно, велася робота по безпілотниках. Також повідомляється про збиття кількох БпЛА над тулою, пише УНН.
Telegram-канал Astra з посиланням на слова губернатора тверської області повідомив, що над територією твері всього було збито 5 БпЛА.
За деякими даними дрони могли атакувати військовий аеродром.
У тулі та області про вибухи повідомляють місцеві жителі
Раніше Astra, посилаючись на слова губернатора тульської області повідомляла:
"Чотири ворожих БПЛА літакового типу виявлено та знищено над Тульською областю. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає". Про наслідки нової атаки невідомо.