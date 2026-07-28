В рф назвали сообщения о будущей мобилизации в рф "метелью и лживой провокацией"

Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что публикации о возможной мобилизации в россии ближайшей осенью "оплачены", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Попытки врага нести любую чушь о том, что в стране готовится мобилизация - не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды накануне выборов. Они пытаются, конечно, дестабилизировать обстановку - сказал Медведев.

По данным росСМИ, на заседании совета безопасности по комплектованию вс рф медведев также заявил, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с минобороны рф заключили около 200 тысяч человек.

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