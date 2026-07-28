В рф назвали сообщения о будущей мобилизации в рф "метелью и лживой провокацией"
Киев • УНН
Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что сообщения о возможной мобилизации осенью являются лживой провокацией.
Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что публикации о возможной мобилизации в россии ближайшей осенью "оплачены", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Попытки врага нести любую чушь о том, что в стране готовится мобилизация - не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды накануне выборов. Они пытаются, конечно, дестабилизировать обстановку
По данным росСМИ, на заседании совета безопасности по комплектованию вс рф медведев также заявил, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с минобороны рф заключили около 200 тысяч человек.
Путин поручил готовить бюджет РФ к продолжению войны - росСМИ27.07.26, 23:59 • 58858 просмотров