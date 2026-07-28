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В рф назвали сообщения о будущей мобилизации в рф "метелью и лживой провокацией"

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что сообщения о возможной мобилизации осенью являются лживой провокацией.

В рф назвали сообщения о будущей мобилизации в рф "метелью и лживой провокацией"

Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что публикации о возможной мобилизации в россии ближайшей осенью "оплачены", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Попытки врага нести любую чушь о том, что в стране готовится мобилизация - не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды накануне выборов. Они пытаются, конечно, дестабилизировать обстановку 

- сказал Медведев.

По данным росСМИ, на заседании совета безопасности по комплектованию вс рф медведев также заявил, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с минобороны рф заключили около 200 тысяч человек.

Путин поручил готовить бюджет РФ к продолжению войны - росСМИ27.07.26, 23:59 • 58858 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Мобилизация