В россии массово начали регистрировать уголовные производства по фактам взяточничества в армии на фоне увеличения количества желающих покинуть службу и избежать смерти в войне против Украины. Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

В армии государства-агрессора россии обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет. Об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии - заявили в ГУР.

По данным украинской разведки, только в одном южном военном округе вс рф за 5 месяцев этого года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии вс рф. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию россии, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции, указали в ГУР.

Более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа вс рф, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

Среди них:

38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часового Яра);

35 дел - по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);



33 дела - по 49-й бригаде 49-й армии.



В рамках еще 43-х производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно годными.

В ГУР отметили: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, впрочем, ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.

"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - считают в украинской разведке.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявлял, что количество обращений российских военных к проекту "Хочу жить" возросло особенно с начала июня, из-за активизации действий, в частности, на Харьковском направлении.



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