На фронте за прошедшие сутки состоялось 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 штурмовых действий россиян. За сутки Силы обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, в частности, поразили важный объект оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 1 августа, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 КАБа. Кроме этого, осуществил более 4600 обстрелов, из них 104 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три склада боеприпасов и ГСМ, а также еще один важный объект оккупантов.

По данным Генштаба ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Макеевки, Невского и Новосергиевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 26 боестолкновений неподалеку от Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили 12 штурмов возле Великой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - заверили в Генштабе.

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