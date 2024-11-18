В рф хотят отправить военным оленьи шкуры "для маскировки на передовой"
Киев • УНН
Губернатор Магадана поддержал инициативу использовать оленьи шкуры для маскировки российских военных от тепловизоров. Местные оленеводы предложили отправить кожи на фронт для укрытия техники и сохранения тепла.
В рф Магаданский губернатор решил отправить российским военным оленьи шкуры «для маскировки на передовой», передает УНН.
По словам главы российского региона Сергея Носова, с такой идеей выступили местные оленеводы и активисты общероссийского народного фронта (ОНФ). Губернатор заявил, что поддержит инициативу.
«Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выработку шкур и передачу нашим бойцам», - пишет Носов.
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