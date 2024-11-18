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В рф хотят отправить военным оленьи шкуры "для маскировки на передовой"

В рф хотят отправить военным оленьи шкуры "для маскировки на передовой"

Киев  •  УНН

 • 2977 просмотра

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Губернатор Магадана поддержал инициативу использовать оленьи шкуры для маскировки российских военных от тепловизоров. Местные оленеводы предложили отправить кожи на фронт для укрытия техники и сохранения тепла.

В рф Магаданский губернатор решил отправить российским военным оленьи шкуры «для маскировки на передовой», передает УНН.

По словам главы российского региона Сергея Носова, с такой идеей выступили местные оленеводы и активисты общероссийского народного фронта (ОНФ). Губернатор заявил, что поддержит инициативу.

«Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выработку шкур и передачу нашим бойцам», - пишет Носов.

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT17 нояб. 2024, 18:16 • 42776 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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