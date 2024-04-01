В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

министерство иностранных дел россии совместно с минюстом и другими профильными ведомствами "прорабатывает вопрос" снятия с движения "Талибан" статуса террористической организации, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, добавили в ведомстве.

Ранее специальный представитель президента россии по Афганистану Замир Кабулов сообщил росСМИ, что движение "Талибан" приглашено на форум "россия - Исламский мир", который пройдет с 14 по 19 мая в Казани.

Добавим

Движение "Талибан" было признано в россии террористической организацией в 2003 году - после того, как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. Обсуждение снятия этого статуса обсуждалось в россии и ранее: в 2020 году Кабулов говорил, что это может произойти после того, как аналогичное решение примет СБ ООН.