В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

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Полицейские взрывотехники обезвредили почти полтонны взрывчатки из неразорвавшейся боеголовки ракеты "Искандер М", упавшей вблизи села в Шепетовском районе Хмельницкой области.
Восстановление справедливости для Украины: Кулеба завтра посетит Гаагу
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Кратковременное отключение электроэнергии произошло на нескольких станциях московского метрополитена, что привело к остановке эскалаторов и включению аварийного освещения.
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Liberty Media, которая владеет Формулой 1, покупает мотоциклетную серию MotoGP за 4,2 миллиарда евро.
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Еще один лесной пожар произошел на Закарпатье на территории Лазещинского лесничества на площади 6 гектаров, к тушению которого было привлечено 125 специалистов и 17 единиц техники.