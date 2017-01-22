В РФ девушку расстреляли из автомата Калашникова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В городе Новокубанске Краснодарского края Российской Федерации из автомата Калашникова застрелили 21-летнюю девушку, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел 20 января в районе железнодорожной станции Новокубанск. Отмечается, нападавшие выстрелили девушке в голову. Жертва скончалась на месте.
В совершении преступления подозревают двух местных жителей, один из них уже задержан правоохранительными органами.
Местонахождение второго преступника устанавливается.
Как сообщал УНН, во время съемок был застрелен журналист в Гондурасе.