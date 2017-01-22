В РФ дівчину розстріляли із автомата Калашникова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У місті Новокубанську Краснодарського краю Російської Федерації з автомата Калашникова застрелили 21-річну дівчину, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Інцидент стався 20 січня в районі залізничної станції Новокубанск. Зазначається, нападники вистрілили дівчині в голову. Жертва померла на місці.
У скоєнні злочину підозрюють двох місцевих жителів, один з них вже затриманий правоохоронними органами.
Місцезнаходження другого злочинця встановлюється.
Як повідомляв УНН, під час зйомок було застрелено журналіста в Гондурасі.