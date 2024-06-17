В результате атаки БпЛА в рф получил повреждения цех металлургического предприятия

Вследствие ночной атаки дронов в России зафиксированы последствия для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). О повреждениях передает ТГ-канал Astra, сообщает УНН.

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в результате ночной атаки БПЛА поврежден трубопровод, - говорится в сообщении. Как выяснила ASTRA дроны упали на территорию НЛМК, повреждения получил трубопровод в одном из цехов предприятия, но пострадавших нет.

Напомним,

УНН передавал, что дроны ГУР этой ночью атаковали военные объекты в трех регионах рф.