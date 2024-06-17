Внаслідок атаки БпЛА в рф зазнав пошкодження цех металургійного підприємства
Київ • УНН
Нічна атака безпілотника пошкодила трубопровід у цеху Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) в Росії, але ніхто не постраждав.
Внаслідок нічної атаки дронів в росії зафіксовано наслідки для новолипецького металургійного комбінату (НЛМК). Про пошкодження передає ТГ-канал Astra, повідомляє УНН.
В одному з цехів Новолипецького металургійного комбінату внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено трубопровід, - ідеться у повідомленні. Як з'ясувала ASTRA дрони впали на територію НЛМК, пошкоджень зазнав трубопровід в одному з цехів підприємства, але постраждалих немає.
Нагадаємо
УНН передавав, що дрони ГУР цієї ночі атакували військові об'єкти у трьох регіонах рф.