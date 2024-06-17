Дрони ГУР цієї ночі атакували військові об'єкти у трьох регіонах рф - джерела
Київ • УНН
Дрони ГУР цієї ночі атакували військові об'єкти у трьох регіонах рф. Про це журналісту УНН повідомили джерела в українській розвідці.
Дрони-камікадзе ГУР МОУ цієї ночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах рф. Про це журналісту УНН повідомили джерела в українській розвідці.
Деталі
"БПЛА атакували обʼєкти у бєлгородській, воронезькій та липецькій областях. Зокрема однією з ціллю БПЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях. У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО", - повідомив співрозмовник УНН.
Про повітряну загрозу повідомили також так званий "губернатори" липецької та воронезької областей.
Також близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців, пролунали вибухи над територією воронезької області.
"Інформація про наслідки атаки уточнюється", - додало джерело.
Доповнення
Міноборони росії стверджує, що вночі над бєлгородською, воронезькою та липецькою областями рф "знищено" шість БПЛА.