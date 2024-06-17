Дроны-камикадзе ГУР МОУ этой ночью атаковали военные объекты в трех регионах рф. Об этом журналисту УНН сообщили источники в украинской разведке.

Детали

"БПЛА атаковали объекты в белгородской, воронежской и липецкой областях. В частности одной из целей БПЛА стал новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод: оба предприятия используются агрессором в военных целях. В районе указанных объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также работу ПВО", - сообщил собеседник УНН.

О воздушной угрозе сообщили также так называемый "губернаторы" липецкой и воронежской областей.

Также около трех ночи по местному времени, со слов местных жителей, раздались взрывы над территорией воронежской области.

"Информация о последствиях атаки уточняется", - добавил источник.

Дополнение

Минобороны россии утверждает, что ночью над белгородской, воронежской и липецкой областями рф "уничтожено" шесть БПЛА.