В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

В рф два человека погибли и семь пострадали в результате падения автобудки с вахтовиками в карьер в Красноярском крае, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.

Детали

Авария произошла в Северо-Енисейском районе. По предварительной информации, водитель вахтового автобуса при спуске в карьер съехал с дороги и перевернулся в обрыв. Машина пролетела вниз по меньшей мере 10 метров.

В результате 2 человека скончались от полученных травм на месте, еще 7, в том числе и водитель, в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.