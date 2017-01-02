В результате стрельбы вблизи Майами пострадали семь человек, включая трех подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Семь человек получили ранения в воскресенье в результате стрельбы, открытой неизвестным в одном из пригородов американского Майами (штат Флорида - ред.). Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.
Несколько человек стояли на улице возле одного из частных домов в тот момент, когда неизвестный, находившийся у проезжей части, пошел мимо автомобиля, открыл по ним огонь, после чего скрылся с места происшествия.
По словам правоохранительных органов, пострадавшие, среди которых трое подростков, которые собрались на частную вечеринку по случаю Нового года. Они госпитализированы, один из подростков находится в критическом состоянии.
Какими мотивами руководствовался злоумышленник, неизвестно. Полиция проводит его поиски.