В результаті стрілянини поблизу Маямі постраждали семеро людей, включаючи трьох підлітків

Кілька людей стояли на вулиці біля одного з приватних будинків в той момент, коли невідомий, який перебував біля проїзної частини, пішов повз автомобілі, відкрив по них вогонь, після чого втік з місця події.

За словами правоохоронних органів, постраждалі, серед яких троє підлітків, які зібралися на приватну вечірку з нагоди Нового року. Вони госпіталізовані, один з підлітків знаходиться в критичному стані.

Якими мотивами керувався зловмисник, невідомо. Поліція проводить його пошуки.