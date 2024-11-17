В результате утренней атаки рф по Одессе погибли два человека, еще один - получил ранения - Кипер

В результате утренней атаки рф по Одессе погибли два человека. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Это - работники Укрэнерго. Также, ранения получил 17-летний парень. Его состояние здоровья - стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я думаю, что все будет хорошо - рассказал он.

Также Кипер рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе.

"Ситуация сложная. На начало суток, на 6-7 утра, когда был массированный ракетный обстрел, около 50 целей было нацелено на Одесскую область. Атака была масштабная. Есть попадания в критическую инфраструктуру. Все службы работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение, тепла, воды. Больницы обеспечены генераторами, топливом. Мы открыли 445 пунктов несокрушимости. При необходимости - откроем еще", - добавил он.

Напомним

Председатель Одесской ОГА сообщил о масштабной атаке рф с более 80 ракетными целями в регионе. Коммунальные службы работают над восстановлением водо-, тепло- и электроснабжения в течение суток.