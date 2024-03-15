В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

В результате утренней атаки рф по Одессе 55 человек находятся в больнице, 10 из них тяжелые. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

На данную минуту уже 16 погибших, 55 находятся в больнице, 10 из них тяжелые. Среди них есть работники экстренной службы, есть пожарные, спасатели, гражданские - сообщил он.

Кипер добавил, что враг совершил повторный удар, когда на месте уже работали спасательные службы.

"Из оккупированного Крыма был нанесен удар ракетами Искандер М, это баллистические ракеты, время подлета которых очень короткое", - информирует Кипер.

Напомним

Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе, который унес жизни 14 человек, баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.