В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  103390 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  105815 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  111810 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  104507 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125388 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119396 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128415 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141286 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128293 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127389 просмотра

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  219905 просмотра
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В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

В результате российской ракетной атаки на Одессу 16 человек погибли, 55 были ранены, из них 10 получили серьезные ранения, в том числе работники аварийно-спасательных служб и гражданские лица.

Война •   •  8974 просмотра
В результате утренней атаки рф по Одессе 10 человек в тяжелом состоянии - Кипер

Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп

Правительство планирует принять законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, который должен заработать с 1 июля 2024 года и постепенным повышением до минимального уровня ЕС до 2028 года.

Экономика •   •  8280 просмотра
Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп

"Пар не будет обязательным": Туск сообщил, что ЕС согласился на уступки фермерам в ключевом вопросе, объявление сделают сегодня

Европейская комиссия согласилась освободить фермеров от обязательного залужения 4 процентов их земель под пар, о чем объявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом Евроомиссии.

Новости Мира •   •  8855 просмотра
"Пар не будет обязательным": Туск сообщил, что ЕС согласился на уступки фермерам в ключевом вопросе, объявление сделают сегодня

Посол Китая в ЕС покинет Брюссель и займет должность в ООН

Посол Китая в ЕС Фу Конг покидает Брюссель и переходит на новую должность в ООН в Нью-Йорке менее чем через 18 месяцев на фоне ухудшения отношений между Китаем и ЕС из-за таких вопросов, как война в Украине и вероятные несправедливые китайские субсидии.

Новости Мира •   •  8214 просмотра
Посол Китая в ЕС покинет Брюссель и займет должность в ООН

Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин

Если Конгресс США не утвердит финансирование помощи Украине - Украина обратится к странам G7 с призывом увеличить свои взносы на ее поддержку.

Экономика •   •  11094 просмотра
Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин

Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке

При поддержке литовского правительства поврежденную в результате российских обстрелов школу в Бородянке Киевской области было восстановлено с современным учебным оборудованием, энергоэффективным зданием и уникальным автономным подземным хранилищем.

Общество •   •  12607 просмотра
Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке

В ГОТ назвали компании, которые с первого апреля будут поставлять продукты питания для ВСУ

Пять компаний будут поставлять продовольствие Вооруженным силам Украины по 13 направлениям, охватывающим всю страну, начиная с 1 апреля по контрактам, подписанным с Государственным оператором материально-технического обеспечения (ГОТ).

Война •   •  13684 просмотра
В ГОТ назвали компании, которые с первого апреля будут поставлять продукты питания для ВСУ

Правительство планирует два года выплачивать переселенцам субсидии на аренду жилья - Минсоцполитики

В Минсоцполитики сообщили, что разработали механизм выплаты субсидий на аренду жилья для ВПЛ. При этом сумма субсидии будет корректироваться в зависимости от средней стоимости аренды квартир в регионе, дохода домохозяйства и размера семьи.

Общество •   •  13110 просмотра
Правительство планирует два года выплачивать переселенцам субсидии на аренду жилья - Минсоцполитики

ГУР вызвало сбой работы системы онлайн-голосования на выборах в России - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки министерства обороны Украины вызвали сбой в работе системы онлайн-голосования на выборах в России.

Война •   •  13990 просмотра
ГУР вызвало сбой работы системы онлайн-голосования на выборах в России - источник

Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, еще 55 человек получили ранения и были госпитализированы.

Война •   •  67001 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА