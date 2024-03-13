В результате удара рф по Мирнограду погибли двое пожилых людей - полиция

Вражеский авиаудар ракетой-бомбой "Гром-Е1" по Мирнограду Донецкой области в ночь на 13 марта унес жизни двух пожилых людей, еще пятеро местных жителей получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

В ночь на 13 марта россия ударила по городу ракетой-бомбой "Гром-Е1". Частично разрушена пятиэтажка, под завалами которой оказались люди. На помощь людям сразу прибыли спасатели и полиция. Из-под завалов деблокировали тела двух жителей - 68-летнего мужчины и 74-летней женщины - говорится в сообщении полиции.

Ранения получили 5 человек: трое мужчин 19, 26, 44 лет и две женщины 46 и 77 лет.

Повреждены 4 многоквартирных дома и 9 гражданских автомобилей.

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что 13-летняя девочка была спасена из-под завалов в Мирнограде.