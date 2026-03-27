В результате удара по Харькову пострадали 6 человек
Киев • УНН
В результате попадания ракеты в многоэтажку и атаки БПЛА пострадали шесть человек. У всех раненых диагностирована острая реакция на стресс.
В результате ночного удара врага по Харькову 27 марта пострадали 6 человек. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, у всех пострадавших - острая реакция на стресс.
На месте работают все соответствующие службы
Он добавил, что ночью враг также атаковал беспилотником Киевский район Харькова.
Напомним
Враг в ночь на пятницу, 27 марта, нанес удар с воздуха по Харькову. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в результате атаки есть раненые. Зафиксирован удар ракетой по Киевскому району, произошло попадание ракеты в многоквартирный дом.
