Нічний удар ракетою по багатоповерхівці у Харкові: є поранені
Київ • УНН
Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок в Київському районі міста. Мер Харкова повідомив про наявність постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Ворог у ніч на п'ятницю, 27 березня, завдав удару з повітря по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки є поранені.
Зафіксовано удар ракетою по Київському району, є поранені. Деталі уточнюємо
Згодом він уточнив, що відбулося потрапляння ракети у багатоквартирний будинок.
Нагадаємо
В ніч на четвер, 26 березня, ворожий БпЛА влучив у районі ресторану та житлових будинків у Слобідському районі. Поранено одну особу та пошкоджено близько десяти автомобілів містян.
