Ночной ракетный удар по многоэтажке в Харькове: есть раненые
Киев • УНН
Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Киевском районе города. Мэр Харькова сообщил о наличии пострадавших в результате вражеской атаки.
В ночь на пятницу, 27 марта, враг нанес удар с воздуха по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
По его словам, в результате атаки есть раненые.
Зафиксирован удар ракетой по Киевскому району, есть раненые. Детали уточняем
Впоследствии он уточнил, что произошло попадание ракеты в многоквартирный дом.
В ночь на четверг, 26 марта, вражеский БПЛА попал в районе ресторана и жилых домов в Слободском районе. Ранен один человек и повреждено около десяти автомобилей горожан.
