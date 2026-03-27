Внаслідок удару по Харкову постраждали 6 людей
Київ • УНН
Внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку та атаки БпЛА постраждали шестеро людей. У всіх поранених діагностовано гостру реакцію на стрес.
Внаслідок нічного удару ворога по Харкову 27 березня постраждали 6 людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у всіх постраждалих - гостра реакція на стрес.
На місці працюють усі відповідні служби
Він додав, що вночі ворог також атакував безпілотником Київський район Харкова.
Нагадаємо
Ворог у ніч на п'ятницю, 27 березня, завдав удару з повітря по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, унаслідок атаки є поранені. Зафіксовано удар ракетою по Київському району, відбулося потрапляння ракети у багатоквартирний будинок.
