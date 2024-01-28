Оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, три человека пострадали, среди них - ребенок

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 6 населенным пунктам Донецкой области: Авдеевке, Курахово, Славянске, Очеретино, Соколу и Мирнограду. Повреждены дома, три человека ранены, среди них - ребенок.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки враг 6 раз обстрелял жилой сектор. Полиция собрала доказательства военных преступлений россии. Трое жителей Донецкой области пострадали в результате российских атак. Среди раненых - ребенок - сообщают в полиции.

Отмечается, что россияне били по 5 населенным пунктам: городах Авдеевка, Курахово, Славянск, поселке Очеретино, селе Сокол.

В результате ударов были повреждены 7 гражданских объектов - 4 жилых дома, предприятие, котельная, газопровод.

Кроме того, около 1:30 россия ударила тремя ракетами по Мирнограду. Ранены двое взрослых и ребенок. В результате удара повреждены 14 многоквартирных домов, детский сад, школа, 9 гражданских авто.

Удалось установить информацию о 5 лицах, которые погибли ранее в Нью-Йорке.

Напомним,

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковщины. Из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Казачью Лопань Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодезное, Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестовое.