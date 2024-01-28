Оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, три человека пострадали, среди них - ребенок
Киев • УНН
Вчера российские войска обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 3 человек, в том числе ребенка. В Мирнограде российскими ракетами были повреждены 14 жилых домов, детский сад, школа и 9 автомобилей.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 6 населенным пунктам Донецкой области: Авдеевке, Курахово, Славянске, Очеретино, Соколу и Мирнограду. Повреждены дома, три человека ранены, среди них - ребенок.
Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки враг 6 раз обстрелял жилой сектор. Полиция собрала доказательства военных преступлений россии. Трое жителей Донецкой области пострадали в результате российских атак. Среди раненых - ребенок
Отмечается, что россияне били по 5 населенным пунктам: городах Авдеевка, Курахово, Славянск, поселке Очеретино, селе Сокол.
В результате ударов были повреждены 7 гражданских объектов - 4 жилых дома, предприятие, котельная, газопровод.
Кроме того, около 1:30 россия ударила тремя ракетами по Мирнограду. Ранены двое взрослых и ребенок. В результате удара повреждены 14 многоквартирных домов, детский сад, школа, 9 гражданских авто.
Удалось установить информацию о 5 лицах, которые погибли ранее в Нью-Йорке.
Напомним,
За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковщины. Из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Казачью Лопань Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодезное, Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестовое.
Оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, три человека пострадали, среди них - ребенок
Вчера российские войска обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 3 человек, в том числе ребенка. В Мирнограде российскими ракетами были повреждены 14 жилых домов, детский сад, школа и 9 автомобилей.
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